Калининградец превращал серебро в золото

Работник одного из калининградских ломбардов разработал схему личного обогащения. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ, 32-летний эксперт-оценщик принимал у клиентов украшения из серебра и проводил их по кассовым документам как золотые. Образовавшуюся разницу в цене клал себе в карман.

Таким нехитрым образом удалось трижды превратить серебро в золото – средневековые алхимики бы обзавидовались. А вот уполномоченные угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району ничуть не удивились, они и не такое видали.

Мошенник нанес ломбарду ущерб в размере 138 тысяч рублей. Сумма воображение, может, и не поражает, так ведь и срок частью 1 статьи 159 УК РФ предусмотрен не бог весть какой - до 2 лет лишения свободы.