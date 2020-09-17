В Калининграде изменятся 6 автобусных маршрутов

В администрации города подписано распоряжение об изменении автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 октября автобус №23 ул. «О. Кошевого – Чкаловск» не будет ехать на Окружную. Вместо этого он проследует в Чкаловск с ул. Генерала Челнокова через тоннель и по ул. Планерной.

В связи с расширением Гагарина и ликвидацией кольца на ул. Молодой гвардии автобус №11 «ул. Павлика Морозова – ул. Молодой гвардии» будет следовать до СНТ «Дружба». Туда же место переместится разворотное кольцо маршрута №26 «ул. Белорусская – ул. Молодой гвардии».

Автобус №24 (маршрут «ул. Брусничная – ул. Большая окружная») 21 сентября проедет по Гагарина и Шатурской с разворотом на транспортной развязке (ул. Большая Окружная).

Так как автобус №24 прекращает заходить в промзоны в районе 4-ой Большой окружной, принято решении о продлении пути маршрута малого класса №94. Маршрутка поедет по улице 4-й Большой окружной, Индустриальной, с организацией конечного остановочного пункта «ОАО «Калининградстройтранс» (через ТЦ «Клондайк»).

Автобусы №39 вернулись на улицу Флотскую. В московском районе сейчас он следует не по Суворова, а через Павлика Морозова. Это позволяет жителям Аллеи Смелых и Судостроительной доезжать до стадиона без пересадок.