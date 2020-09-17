Рольбинов: Об увеличение тарифов на проезд в Калининграде просили перевозчики

С 1 октября тарифы на проезд в городском транспорте увеличатся. Билеты за наличные в больших автобусах, трамваях и троллейбусах обойдутся в 28 рублей, в маршрутках - в 30 рублей. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» вице- премьер Александр Рольбинов объяснил, с чем связано подорожание:

- Нам поступали обращения со стороны всех перевозчиков. Последнее увеличение было в 2018 году, то есть прошло 2 года, тариф никто не трогал. За это время произошло многое: подорожал бензин, подорожали горюче-смазочные материалы, запчасти и прочее. Цена обслуживания подвижного состава увеличилась на 20-30 процентов. На этом основании Служба по государственному установлению цен и тарифов рассматривала этот процесс.

По словам Александр Рольбинова, перевозчики просили увеличить тариф на большую сумму, но служба сочла оптимальным сегодняшнее решение. Увеличение тарифа произошло на 14 процентов.

Оплата билетов наличными обойдется дороже, чем по карте «Волна Балтики».

- Когда это решение принималось, то это понималось так, что в будущем, произойдет уменьшение затрат, которые связаны с инкассацией наличных средств в с участием дополнительных людей, так называемых кассиров, - объяснил Рольбинов.