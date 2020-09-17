На матросов, помывших обувь в святом источнике в Калининграде, завели дело по статье об оскорблении религиозных чувств

Дело по статье об оскорблении религиозных чувств (ч.1, ст. 148 УК РФ) возбудил военно-следственный отдел Калининградского гарнизона. Об этом сообщает «Интефакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным информагентства, дело возбудили в отношении двух военнослужащих Балтийского флота, которые помыли обувь в святом источнике на территории собора Христа Спасителя Калининграда. Оба - уроженцы Дагестана, один из которых - военнослужащий срочной службы, второй - контрактник.

Ч.1, ст. 148 УК РФ называется «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет), либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Мы не думали, что это святая вода»: в Калининграде пятеро кавказцев помыли обувь в источнике Божьей Матери

Накануне скандал разгорелся в Калининграде. Пятеро молодых мужчин кавказской национальности, скорее всего, приезжих, гуляя по территории собора Христа Спасителя в центре города, наткнулись на святой источник, расположенный в часовне. И... не придумали ничего лучше, чем помыть в нем обувь. Пока несколько человек тщательно терли кроссовки, один из компании снимал все на видео (подробности).