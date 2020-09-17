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Мэрия Калининграда: Раскопки на Баранова закончатся до 30 сентября

В администрации сообщили о выдаче ордера на раскопки Центральному рынку
Иван МАРКОВ
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Мэрия Калининграда ответила на реплику архитектора Антона Сагаля, спроектировавшего улицу Баранова. Напомним, накануне он заметил выкопанный посередине улицы котлован, не увидел рядом с ним рабочих и назвал происходящее «позорищем».

- Предвосхищая вопросы горожан, ордер на раскопки выдан сегодня Центральному рынку и действует он до 30 сентября, - сообщила пресс-служба городской администрации на своей персональной странице в фейсбуке. - Просим отнестись с пониманием к проведению вынужденных работ.

В начале месяца пресс-служба обещала принять меры из-за незаконных раскопок, к делу была привлечена полиция.