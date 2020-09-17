В мэрии Калининграда назвали дату открытия двустороннего движения по улице Гагарина

Движение в обе стороны по Гагарина откроется с 21 сентября Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде завершаются работы на транспортном узле по улице Юрия Гагарина, где прошла реконструкция, а также на участке Восточной эстакады на пересечении с улицами Молодой гвардии и Орудийной, где построена новая развязка. Как сообщает пресс-служба мэрии города, долгожданное двустороннее движение здесь возобновится 21 сентября.

- На улице Гагарина уже оборудованы заездные карманы и установлены остановочные павильоны в обоих направлениях – в центр и на выезд из города, - уточняет пресс-служба.

Городские власти также сообщают, что в ходе строительства эстакады и значительного расширения проезжей части со стороны улицы Гагарина ликвидировано разворотное кольцо на улице Молодой гвардии.

- В связи с этим и по просьбам садоводов муниципальные автобусы маршрута № 11 «ул. Павлика Морозова – ул. Молодой гвардии» будут разворачиваться на 1200 метров дальше, у СНТ «Дружба». Сюда же переместится и разворотное кольцо маршрута № 26 «ул. Белорусская – ул. Молодой гвардии», - добавляют в мэрии.