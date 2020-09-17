Военнослужащие, мывшие обувь в калининградской часовне, стали фигурантами уголовного дела

Против двоих военнослужащих, мывших обувь возле часовни в Калининграде, возбудили уголовное дело. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о статье УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

- 306-м военным следственным отделом по материалам УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Оскорбление чувств верующих"), - передает агентство слова источника.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляют военная прокуратура Балтийского флота. То же ведомство проводит проверку исполнения командованием воинской части требований законодательства о противодействии экстремизму.

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, на которой была запечатлена группа из пяти мужчин, двое их которых мыли обувь в источнике православной часовни. Они оказались военнослужащими одной из воинских частей Балтийского флота.