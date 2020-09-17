Калининградец вычистил кассу магазина на улице Полоцкой

В Калининграде задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже дневной выручки из магазина. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, калининградец зашел в торговую точку, расположенную на улице Полоцкой, увидел, что продавец ушел в подсобку, и похитил из кассы 6 500 рублей. Завладев деньгами, злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району установили личность и задержали ранее судимого местного жителя. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Правда, к моменту задержания подозреваемый успел потратить похищенные деньги.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Кража».