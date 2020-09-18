На Балтике с затопленной немецкой баржи подняли более 7 тысяч снарядов

Работы по подъему снарядов Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области завершился очередной этап работ по подъему боеприпасов с затонувшей в годы Великой Отечественной войны в Балтийском море немецкой самоходной баржи. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, спасатели провели 169 спусков общей продолжительностью 282 часа и обнаружили и подняли на поверхность 7 016 взрывоопасных предметов.

- Это артиллерийские снаряды различного калибра и фаустпатроны, - уточняют в пресс-службе. - В сводный отряд входят специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», саперы пиротехнического подразделения Невского спасательного центра, спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области, инспекторы ГИМС. Общая группировка сил и средств составила 46 человек и 16 единиц техники.

Работы проводились на глубине 15 метров в 1,5 километрах от береговой черты на внешнем рейде порта Балтийск. По предварительным данным, на борту судна остается еще несколько тысяч взрывоопасных предметов.

В настоящее время работы по подъему боеприпасов временно приостановлены из-за сезонных погодных изменений на Балтике.

- С наступлением весенне-летнего сезона 2021 года разминирование судна специалистами МЧС планируется продолжить, - заявил начальник Главного управления МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов. - Кроме этого, сотрудниками МЧС Калининградской области будет продолжен мониторинг потенциально опасных объектов у калининградского побережья Балтики, некоторые из которых это также затонувшие в годы в годы Великой Отечественной войны боевые корабли, самоходные баржи с боеприпасами на борту.