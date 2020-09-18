В Черняховске во время пожара в заброшенном доме пострадал человек

В Черняховске на улице Ленинградской вечером 17 сентября произошел пожар в заброшенном трехэтажном здании довоенной постройки. Как уточняет пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в 21:09 – в доме горел строительный мусор на площади 5 квадратных метров.

Несмотря на то, что здание было нежилым, при пожаре пострадал человек. Тяжесть его ожогов в пресс-службе не уточняется. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части №11 в составе 6 человек и 1 единицы техники.