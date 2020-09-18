Посол РФ в Литве пожертвовал вознаграждение к ордену на лечение онкобольного калининградского мальчика

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Иванович Удальцов перечислил в калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» денежное вознаграждение к ордену «За заслуги перед Калининградской областью». Средства он попросил направить в помощь 6-летнему Антону Калугину из Балтийска.

Об этом в четверг 17 сентября сообщил на своем сайте калининградский благотворительный фонд «Берег надежды».

- 6-летний Антон Калугин третий год борется с раком, - сообщает фонд. - В сентябре его ждут в НИИ им. Блохина. Обследование покажет, возможно ли провести мальчику первый курс имуннотерапии. При положительном решении Антон на полгода останется в Москве. Курс иммунотерапии оплатит фонд WorldVita. «Берег надежды» поддерживает семью Антона, собирая средства на перелет к месту обследования и лечения, проживание семьи рядом с местом лечения. Общая сумма к сбору по линии нашего фонда — 250 тысяч рублей.

Напомним, Александр Удальцов был удостоен награды 11 сентября и получил ее из рук губернатора Калининградской области Антона Алиханова.