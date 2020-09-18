В Калининграде на улице Дзержинского из-за ДТП с мотоциклом образовалась пробка

ДТП с мотоциклом на Дзержинского Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде утром 18 сентября произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщил один из очевидцев в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Улица Дзержинского, пробочка, свободна одна полоса, - написал он приложив несколько фотографий.

По первому фото видно, что посередине проезжей части лежит мотоцикл, а рядом с ним стоит легковушка, по всей видимости, выезжавшая из двора. На других фото появляется автомобиль «скорой». Официальной информации о пострадавших пока нет.