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В Калининграде на улице Дзержинского из-за ДТП с мотоциклом образовалась пробка

Информации о пострадавших пока нет, но на месте аварии работают медики
Иван МАРКОВ
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ДТП с мотоциклом на Дзержинского

ДТП с мотоциклом на Дзержинского

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде утром 18 сентября произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщил один из очевидцев в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Улица Дзержинского, пробочка, свободна одна полоса, - написал он приложив несколько фотографий.

По первому фото видно, что посередине проезжей части лежит мотоцикл, а рядом с ним стоит легковушка, по всей видимости, выезжавшая из двора. На других фото появляется автомобиль «скорой». Официальной информации о пострадавших пока нет.

ДТП