В Калининградской области добыли два уникальных янтарных самородка

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Сразу два янтарных самородка добыли на Калининградском янтарном комбинате. Как сообщает пресс-служба комбината, вес уникальных камней составил 2300 и 1150 граммов.

«Первый получил название «Стрелец». Он имеет неправильную форму близкую к треугольнику и острые края, а его палитра цветов простирается от золотистого с облачной дымкой до темно-медового. Самородок меньшего размера напоминает прямоугольник с закругленными краями. У него почти гладкая поверхность темно-карамельного цвета. Ему присвоено имя «Кортеж», - сообщили на комбинате и отметили, что названия самородки получили в связи с празднованием Дня создания государственной охраны России, в который принято поздравлять сотрудников ФСО.

Самородками называют янтарные образования весом свыше 1 кг, встречаются они достаточно редко.

Описываемый случай стал третьим случаем массовой находки уникальных камней за сезон-2020 и за всю историю работы комбината.