На Куршской косе проведут велопробег, посвященный борьбе с пожарами

. Фото: Александр КАТЕРУША

В национальном парке «Куршская коса» 26 сентября состоится велопробег, посвященный борьбе с пожарами. Заезд запланировал в рамках программы приграничного сотрудничества Литва-Россия

Как сообщает пресс-служба нацпарка, участники велопробега из Литвы и России (по 30 человек с каждой стороны) начнут маршрут в одно и то же время на своей части Куршской косы, а затем встретятся у границы. Встреча, впрочем, пройдет виртуально – из-за коронавирусных ограничений. Стороны также обменяются онлайн-приветствиями на старте и финише.

Общая протяженность маршрута – около 15 км.

С российской стороны в акции примут участие представители нацпарка, объединенного технического секретариата проекта, партнеры, добровольная пожарная дружина, сотрудники МЧС.