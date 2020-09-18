Певец, работник садика и машинисты: у кого в Калининградской области нашли COVID-19

За минувшие сутки в Калининградской области подтвержден еще 31 случай коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 3906 заболевших( инфицированных).

Как сообщает оперативный штаб, среди заразившихся за сутки:

-сотрудник садика № 49

-5 не работающих

-2 машиниста

-проводник

-сотрудник Дорожной организации профсоюзов

-4 пенсионеров

-руководитель агентства недвижимости

-юрист

-7 работающих на предприятиях, организациях;

-3 медицинских работника

-2 водителя УФССП и УФСИН

-певец

-2 сотрудника правоохранительных органов

Отметим, что за сутки выздоровели 38 человек.