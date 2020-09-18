Певец, работник садика и машинисты: у кого в Калининградской области нашли COVID-19

За минувшие сутки в Калининградской области подтвержден еще 31 случай коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 3906 заболевших( инфицированных).
Как сообщает оперативный штаб, среди заразившихся за сутки:
-сотрудник садика № 49
-5 не работающих
-2 машиниста
-проводник
-сотрудник Дорожной организации профсоюзов
-4 пенсионеров
-руководитель агентства недвижимости
-юрист
-7 работающих на предприятиях, организациях;
-3 медицинских работника
-2 водителя УФССП и УФСИН
-певец
-2 сотрудника правоохранительных органов
Отметим, что за сутки выздоровели 38 человек.