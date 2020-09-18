В ДТП под Калининградом пострадал 4-месячный ребенок

Около 8 часов утра в четверг, 17 сентября на улице Изумрудной в поселке Голубево Гурьевского района автомобиль «Ниссан Ноте» под управлением 32-летнего водителя при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу «Шевроле Круз».

В результате произошедшего столкновения телесные повреждения получил 4-месячный ребенок, который находился в салоне «Шевроле». Не помогла даже закрепленная ремнем безопасности люлька, в которой находился малолетний пассажир. Впрочем, без этого приспособления последствия ДТП вполне могли оказаться более тяжелыми…