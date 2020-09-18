В Калининград прибыл Генеральный прокурор РФ

Сегодня, 18 сентября, в Калининградскую область прибыл Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Как удалось узнать «Комсомолкке» из своих источников, по ходу пребывания в самом западном регионе страны Игорь Викторович проведет прием граждан. Прочие цели поездки главы правоохранительного органа пока не известны.

Напомним, на свою нынешнюю должность Игорь Краснов был назначен 22 января этого года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сменив генпрокурора Юрия Чайку, что стало полной неожиданностью для «силового блока» правительства. До этого Краснов являлся заместителем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.