Шестерых молодчиков, жестоко избивших парня в Советске, теперь обвиняют в покушении на убийство

В середине июля в городском парке Советска несколько отморозков жестоко избили 19-летнего парня. Данил Ковалевский пытался заступиться за девушку, к которой стал приставать пьяный молодчик. В итоге озверевшие мужчины (самому младшему в этой компании было 24 года) набросились на парня. Наносили удары и руками, и ногами, избили так, что парень получил тяжелейшие травмы. Данила Ковалевского доставили в больницу Советска, затем в Калининград.

Полиция возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Нападавшие были установлены, уголовное дело передано в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Вскоре были задержаны шесть человек.

Прокуратура Калининградской области сразу взяла дело под особый контроль. По требованию прокуратуры было инициировано изменение ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста на более строгую в виде заключения под стражу.

- По результатам рассмотрения ходатайств следователя в отношении четырех фигурантов судом изменена мера пресечения в виде заключения под стражу, двое других оставлены под домашним арестом, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, в настоящее время всем обвиняемым предъявлено обвинение в совершении более тяжкого преступления - "Покушение на убийство, совершенное группой лиц".