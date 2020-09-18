В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда не будет света и воды в пятницу

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в пятницу, 18 сентября, для проведения ремонтных работ на сетях и в подстанциях запланировано несколько отключений от энергоснабжения.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, до 18.00 для таких работ отключат от электричества дома по ул. Артиллерийская 23-43, 46, ул. Госпитальная 2-16а,6-8(БФУ им. И. Канта), 5-17, ул. Дзержинского 104а-104д (детска поликлиника №5), ул. Аллея смелых 68-70, ул. Кирова 7-15, ул. Чайковского 20-24,15.

Также до 13.00, без электроснабжения ул. А. Суворова, СТ «Фестивальное» д.123.

От холодной воды до 14.00 отключены дома по ул. 9 Апреля 62 ,5.