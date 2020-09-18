Заступившегося за свою подругу калининградца жестоко избили

Житель Калининграда с подругой выходил из магазина, когда услышал, как стоявшая рядом парочка принялась обсуждать внешний вид его женщины – мол выглядит на редкость вульгарно. Такого горожанин не стерпел, полез в ссору и в итоге был избит неизвестным ему критиком.

В больнице, куда обратился избитый, полученные им телесные повреждения были расценены как средней тяжести вред здоровью. Ну а после обращения в полицию пострадавший официально приобрел статус еще и потерпевшего. Личность его обидчика установили, возбудив в отношении 22-летнего калининградца уголовное дело. Драчуну грозит лишение свободы сроком до 3 лет.