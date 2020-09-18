В Калининградской области 13 матерей отказались от своих новорожденных детей

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По информации областного министерства социальной политики, по состоянию на 1 сентября зафиксировано 13 отказов матерей от своих новорожденных детей. Таких случаев могло быть больше - еще семерых женщин соцработникам удалось уговорить оставить ребенка.

Десять оставленных матерями малышей уже устроены в замещающие семьи, один ребенок находится в медицинской организации по состоянию здоровья.

В общей сложности за январь-август этого года общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области уменьшилось еще на 195 человек. На 1 сентября это 3 505 человек, из них 3 153 ребенка проживают в семьях. Для сравнения в 2018 году в регионе было 4 260 таких ребят.