Алиханов поощрил сотрудников МЧС, которые разминировали баржу в Балтийском море

. Фото: Правительство Калининградской области

Торжественная церемония состоялась сегодня, 18 сентября, в правительстве Калининградской области. Благодарственные письма губернатора вручены 21 специалисту МЧС России. Все они в составе сводного отряда с 12 августа по 18 сентября выполняли задачу по уничтожению взрывоопасных предметов, сохранившихся с времен Великой Отечественной войны. В частности, совместно с подразделениями Балтийского флота такая работа проводилась в акватории Балтийского моря, где на удалении около километра от береговой черты, на глубине до 17 метров находится самоходная сухогрузная баржа, представляющая потенциальную опасность.

- В результате выполненных работ проведено около 170 спусков общей продолжительностью 280 часов. Поднято на поверхность и уничтожено более семи тысяч единиц взрывоопасных предметов, – сообщил Антон Алиханов.

Как сообщает пресс-служба правительства, отдельно благодарственные письма губернатора вручены коллективам Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и Невского спасательного центра МЧС России.