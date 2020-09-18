В башне Врангеля в Калининграде снова покажут кино под открытым небом

Организаторами показа выступила Фестивальная дирекция. 18 сентября в 20:00 для зрителей выступят калининградские стендап-комики, а в 21:00 публике представят сборку фильмов с фестиваля «Короче», которую назвали «Чистая энергия».

В субботу, 19 сентября, в 20:00 на сцене снова появятся стендап-комики. В 21.00 зрители увидят фильм «Слоны могут играть в футбол»- вариант романтической комедии от Михаила Сегала

Вход бесплатный, но организаторы предупреждают, что количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно перейдя по ссылке в Инстаграм. Зрителям также обещают бесплатный попкорн и сладкую вату.

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