Калининградка рассылала в интернете обнаженные фото соперницы в любви

Проверяя в очередной раз мобильный телефон своего супруга, 27-летняя жительница Неманского района, наконец, убедилась, что делает это не зря. В памяти гаджета она обнаружила фотографии какой-то обнаженной красотки вместе с ее контактами в Калининграде.

Бить стекла в доме соперницы или выцарапывать ей бесстыжие глаза – это уже прошлый век. Неманчанка решила прибегнуть к помощи высоких технологий. И вскоре в одной из популярных соцсетей интернета появилось сообщение с предложением выслать любому желающему пикантные снимки в стиле «ню» - номер телефона прилагался. Пока известно об одном откликнувшемся юзере, которому ревнивица, как и обещала, отправила с десяток образчиков «клубнички», скачанной с мужниного смартфона. Вполне вероятно, со временем число клиентов увеличилось бы, но тут вмешались сотрудники Советского межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по Калининградской области. И испортили нашей героине все упоение сладкой местью.

- В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Между прочим, за указанное деяние действующее законодательство предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Иногда месть – это такое блюдо, которое следует подавать горячим.