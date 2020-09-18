Коренной москвич назвал 5 причин, почему Калининград лучше Москвы

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Коренной москвич, проректор по научной работе Балтийского федерального университета имени Канта Максим Демин в интервью Youtube-каналу «КÖСТЕНКОВ» рассказал о том, почему переехал из Москвы в Калининград. Информацию об этом распространила пресс-служба университета.

Первая причина, почему жить в Калининграде лучше, чем в Москве, по словам Демина, – это экономия времени.

- В Москве, где бы я ни жил, где бы я ни работал, в один конец всегда до работы 50 минут. Причем, не важно – на машине или на метро. В Калининграде я добираюсь до работы за 5 минут. До Балтийского моря – за 30 минут, - отметил Максим.

Вторая причина – безопасность.

- Для меня Калининград намного безопаснее Москвы. Сложно сказать, с чем это связано, но в Москве не покидает ощущение, что может может сбить "Гелик" и дальше поехать. Здесь такого ощущения нет, - замечает Максим Демин.

Третья причина – климат:

- Здесь практически все время солнечно! Москва намного сумрачнее – месяцами бывает пасмурно. А здесь за счет розы ветров, близости Балтийского моря климат очень приятный.

Четвертая причина – Калининград дружит со спортивным досугом.

- В Москве многие спортивные развлечения, - например, вейки, кайты, серфинг и т.д., - либо не существуют, либо безумно дорогие. В Калининграде это все доступно, популярно и развивается.

Пятая, заключительная характеристика, благодаря которой коренной москвич сделал выбор в пользу Калининграда – это географическое положение.

- Зимой мы ездим кататься на лыжах в Польшу. На выходные можем вырваться в Прагу. Для Москвы это более долгий и дорогой маршрут, - добавил Максим Демин.