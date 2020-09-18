Стало известно, сколько получает проректор БФУ имени Канта

Максим Демин. Фото: БФУ им. И. Канта

Проректор БФУ имени Канта по научной работе Максим Демин в интервью Youtube-каналу «КÖСТЕНКОВ» рассказал о своей зарплате в университете. Информацию об этом распространила пресс-служба БФУ.

- На руки в месяц, с вычетом налога, я получаю 115 тысяч рублей. Плюс премия на новый год одна или две зарплаты. В среднем в месяц выходит около 150 тысяч рублей, - поделился проректор.

По словам Максима Демина, ученые в России сейчас хорошо материально обеспечены. По его мнению, ситуация с финансированием науки сильно изменилась в 2014 году:

- В это время появилось множество государственных мер материальной поддержки и резко появились деньги. Сейчас бывает так, что дают даже слишком много денег, - признался Максим Демин.