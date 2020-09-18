В Калининграде карту «Волна Балтики» будут продавать в супермаркетах, киосках и на почте

С 25 сентября в Калининграде появятся новые точки продаж транспортной карты «Волна Балтики». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

Теперь ее можно будет приобрести во всех магазинах торговых сетей «Спар» и «Виктория», а также в отделениях «Почты России» и киосках «Пресса». Стоимость карты составит 100 рублей.

В настоящее время «Волну Балтики» можно приобрести только в Центре организации движения и пассажирских перевозок на Гагарина, 103.

Напомним, с 1 октября увеличивается тариф платы за проезд: автобус, трамвай, троллейбус - 28 рублей, маршрутка 30. Для владельцев «Волны Балтики» проезд будет стоить дешевле: 25 и 27 рублей соответственно.