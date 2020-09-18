Калининград встал в девятибалльных пробках

Пробки вызвали аварии и приезд прокурора Фото: Скриншот сайта

В Калининграде 18 сентября рабочий день закончился девятибалльными пробками в центре города. Судя по данным сервиса Яндекс Пробки, на улицах города произошли сразу 4 аварии: на перекрестке улиц Вагоностроительной и Радищева, на улице Профессора Севастьянова, напротив мэрии города (на выезде с улицы Баранова) и на перекрестке Московского проспекта и Литовского вала.

Кроме того, пробки жители связывают с приездом в Калининград генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

- Что за пробки в городе? – написала одна из пользовательниц фейсбука. - Светофоры работают, ДПС регулируют, прокуратура в оцеплении...