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Депутат Госдумы Александр Пятикоп едва не потерял ногу

Калининградский политик поблагодарил врачей БСМП за профессионализм
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Сейчас Александр Пятикоп чувствует себя гораздо лучше.

Сейчас Александр Пятикоп чувствует себя гораздо лучше.

Фото: Facebook

Депутат Государственной думы России от Калининградской области Александр Пятикоп, по его собственным словам, едва не лишился ноги.

«Получилось так, что одни врачи другого региона допустили грубую врачебную ошибку, - поведал нардеп на своей странице в одной из соцсетей. - Ногу пришлось спасать у нас в Больнице Скорой медицинской помощи. Спокойно, четко, без суеты, высокопрофессионально была проведена инструментальная диагностика, выявлены ошибки, определен план экстренной операции».

Благодаря врачей, Пятикоп признается, что в случившемся отчасти виноват он сам:

«Терпел две ночи температуру под 40 и сильную боль, думал, что обойдусь консервативным лечением. Вывод: не стоит заниматься самолечением, тем более медицинские работники нашего региона настоящие профессионалы».