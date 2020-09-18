Под Калининградом пенсионер ушел из дома и не вернулся

Всех, кто знает местонахождение этого человека, просят обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел МВД России по Гурьевскому району разыскивает 74-летнего Фёдора Рубец, который ушел из дома в поселке Грибоедово в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 175 см, волосы седые, коротко стриженые, худощавого телосложения, глаза карие, был небрит. Одет в спортивные штаны серого цвета, синюю футболку, синие домашние тапки. Особые приметы: несвязная речь, легкая хромота. Мужчина может быть дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: 8 (401-51) 3-07-69, 3-07-68, 3-07-32, 3-07-38, или 02 (102).