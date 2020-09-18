Генпрокурор РФ поручил изучить ситуацию со строительством гостиницы в Янтарном

По ходу личного приема граждан побывавшим сегодня в Калининграде Генеральным прокурором России Игорем Красновым обсуждалась ситуация с планируемым строительство многофункциональный гостиничного комплекса в поселке Янтарный.

Председатель правления региональной молодежной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов «Память» Евгений Завертанов обратил внимание высокого гостя на то, что объект «Янтарная резиденция» будет вплотную примыкать к памятнику жертвам Холокоста. Поисковики и жители Янтарного выражают обеспокоенность на предмет того, что инвесторы планируют обойтись без поискового обследования данной территории.

По словам Завертанова, Генпрокурор назвал кощунством строительство на месте, где было убиты много мирных людей, и дал задание своим помощникам изучить данную тему.