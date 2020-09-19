В Калининграде разыскивают 41-летнюю женщину

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полицейские Калининграда разыскивают пропавшую без вести 41-летнюю Екатерину Варягину. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, женщина проживает на улице Дрожжевой в Калининграде, откуда и ушла 10 сентября.

До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 40 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые.

Была одета: платье черного цвета с красными розами, куртка синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 552-473, 8-911-487-64-88 или 02.