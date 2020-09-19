Студенты, школьник и директор спортклуба: Кто в Калининграде заболел COVID-19

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Калининградской области за последние сутки подтверждено 35 новых случаев коронавируса. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией,у 14 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 7 диагностирована пневмония (в том числе одна тяжелая форма), у 14 коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профобследовании.
В числе заболевших за сутки:
- неработающие (в том числе прибывшая в гости из Мурманска);
- пенсионеры (в том числе прибывшие из Самарской и Челябинской области в гости к родным);
- продавец магазина;
- моряк;
- турист (прибывший из Биробиджана);
- директор спортклуба (вернулся с соревнований в Москве);
- учащийся лицея №18;
- студент Прибалтийского судостроительного;
- студентка колледжа сервиса и туризма;
- два сотрудника правоохранительных органов;
- медицинский сотрудник частного медцентра;
- уборщица в школе.