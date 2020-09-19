Студенты, школьник и директор спортклуба: Кто в Калининграде заболел COVID-19

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Калининградской области за последние сутки подтверждено 35 новых случаев коронавируса. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией,у 14 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 7 диагностирована пневмония (в том числе одна тяжелая форма), у 14 коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профобследовании.

В числе заболевших за сутки:

- неработающие (в том числе прибывшая в гости из Мурманска);

- пенсионеры (в том числе прибывшие из Самарской и Челябинской области в гости к родным);

- продавец магазина;

- моряк;

- турист (прибывший из Биробиджана);

- директор спортклуба (вернулся с соревнований в Москве);

- учащийся лицея №18;

- студент Прибалтийского судостроительного;

- студентка колледжа сервиса и туризма;

- два сотрудника правоохранительных органов;

- медицинский сотрудник частного медцентра;

- уборщица в школе.