Генпрокурор России провел в Калининграде личный прием граждан

Генпрокурор России провел встречу с представителями регионального бизнес-сообщества. В этом мероприятии принял участие губернатор Антон Алиханов. Фото: Правительство Калининградской области

Генпрокурор России посетил с рабочим визитом Калининградскую область. В пятницу, 18 сентября, Игорь Краснов провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, к Игорю Краснову обратился 21 житель Калининградской области. «Проблемы, с которыми люди пришли к Генпрокурору России, касались лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжелыми заболеваниями; обеспечения жизненно важными препаратами граждан с различными категориями инвалидности», - говорится в сообщении.

Кроме того, поднимались вопросы о непредоставлении мест в детских садах, вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот.

Помимо этого, Игорь Краснов выслушал представителей инициативной группы местных жителей, которые долгое время ждут расселения из аварийного жилья.

Отмечается, что по всем вопросам, поднятым гражданами в ходе личного приема, Игорь Краснов дал срочные поручения, взяв ход их исполнения под личный контроль.

Кроме того, Генпрокурор России провел встречу с представителями регионального бизнес-сообщества. В этом мероприятии принял участие губернатор Антон Алиханов.