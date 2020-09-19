В Калининграде из-за заболевших COVID на дистанционку перевели класс лицея №18 и две группы студентов

В Калининградской области за последние сутки в подтверждено 35 случаев коронавируса. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди инфицированных оказался учащийся лицея №18, который вернулся из Адлера, где отдыхал с родителями. Его 28 одноклассников уже переведены на дистанционное обучение.

Кроме того, в список заболевших COVID-19 оказались двое студентов.

Это студент Прибалтийского судостроительного техникума, чьи 30 одногруппников переведены на дистанционное обучение и студентка колледжа сервиса и туризма. Группа, в которой она учится, также переведена на дистанционку.