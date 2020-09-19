Парусник «Седов» побывал в самом северном городе России

. Фото: пресс-служба БГА РФ

Калининградский барк «Седов» в пятницу, 18 сентября, следуя по трассе Северного морского пути, зашел в Певек.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в этом самом северном городе России парусник пополнит запасы топлива, чтобы отправиться дальше.

«Певек – один из ключевых портов на трассе Северного морского пути и занимает стратегическое положение в восточном секторе Арктики за полярным кругом», - отметили в академии.

По плану вечером 19 сентября барк покинет порт и возьмет курс на Сабетту.