Ушла в соседний двор: В Калининграде отыскали пропавшую 7-летнюю девочку

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В Калининграде полицейские отыскали пропавшую 7-летнюю девочку, которая утром ушла из дома в Трамвайном переулке. Родили забили тревогу, когда не увидели дочку во дворе.

Однако, малышку оперативно разыскали сотрудники полиции.

- В течении часа девочка была обнаружена сотрудниками патрульно-постовой службы. Полицейские обнаружили ребенка на детской площадке в соседнем дворе. Оказывается, Эвелина ушла играть на другую площадку и заблудились,- сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Девочка была доставлена в отдел полиции, после чего возвращена родителям. Полицейские выяснили, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось.