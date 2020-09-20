Военный эксперт озвучил планы Польши по захвату Калининградской области

На российской и белорусской границах все больше польских и американских танков. Фото: Facebook

Заместитель главного редактора радиостанции «Радиогазета "Слово» Максим Лагутин сообщил, что Россия и Белоруссия приступили к созданию единой ударной группировки, основу которой составит Западный военный округ. Об этом сообщает информресурс nation-news.ru.

По оценке военного эксперта, в случае внешней угрозы Россия вполне сможет выставить 300-тысячную группировку, привязав ее к белорусским вооруженным силам и построив целую систему оборонительного процесса.

- Необходимо выстраивать плотную оборону не только Белоруссии, но и Калининградской области, - заявил Лагутин. - Потому что, если поляки захватят Белоруссию, они начнут агрессивные действия совместно с США, чтобы отнять у нас Калининград».