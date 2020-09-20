Генпрокурор поручил проверить, как соблюдаются права калининградских бизнесменов

Игорь Краснов внимательно слушал, Антон Алиханов что-то записывал. Фото: Правительство Калининградской области

По ходу своего визита в Калининградскую область Генеральный прокурор Российской Федерации встретился с представителями регионального бизнес-сообщества. Причем встреча прошла в присутствии губернатора Антона Алиханова. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В числе проблем, которые озвучили бизнесмены, главной, судя по всему, можно считать необходимость продления моратория на проведение контролирующими органами проверок хозяйствующих субъектов. Как результат - Игорь Краснов поручил Главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры совместно с другими подразделениями центрального аппарата проверить организацию прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Проверять будут непосредственно на местах, организовав для этого выезд в самый западный регион страны.