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Коронавирус Covid-19

В Калининградской области кронавирус убил еще двух человек

Один из мужчин страдал иммунными заболеваниями, у другого были проблемы с сердцем
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Увы, коронавирусч по-прежнему смертельно опасен.

Увы, коронавирусч по-прежнему смертельно опасен.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининградской области скончалось еще двое инфицированных коронавирусом. Одному из умерших мужчин было 35 лет, он страдал иммунными заболеваниями. Другой, возрастом 63 года, имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как уже сообщалось, за последние сутки число заболевших увеличилось на 34 человека. У 16 заболевание протекает в форме ОРВИ, у 4 диагностирована пневмония,. У 14 пациентов коронавирусная инфекция выявлена активно, по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профобследовании.