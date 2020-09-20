В Калининградской области кронавирус убил еще двух человек

Увы, коронавирусч по-прежнему смертельно опасен. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининградской области скончалось еще двое инфицированных коронавирусом. Одному из умерших мужчин было 35 лет, он страдал иммунными заболеваниями. Другой, возрастом 63 года, имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как уже сообщалось, за последние сутки число заболевших увеличилось на 34 человека. У 16 заболевание протекает в форме ОРВИ, у 4 диагностирована пневмония,. У 14 пациентов коронавирусная инфекция выявлена активно, по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профобследовании.