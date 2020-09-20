Семья переселенцев, повар, судья: новые заболевшие COVID-19 в Калининградской области

Среди 34 новых инфицированных COVID-19 за последние сутки в Калининграде и области оказалась семья из трех человек, прибывшая к нам из Казахстана. Эти заболевшие были выявлены при оформлении документов на постоянное место жительства.

В списке также значатся 8 безработных, бухгалтер организации по оптовой торговле алкоголем, индивидуальный предприниматель по оказанию клининговых услуг на дому, повар ресторана (спокойно – он находится в отпуске), 8 пенсионеров, 2 работника различных организаций, вахтовик, 4 сотрудников правоохранительных органов, бортпроводник, судья.

По-прежнему страдают учебные заведения – сообщается об инфицированных сотруднице школы поселка Ульяново Неманского района (женщина давно не выходила на работу) и учащемся школы№1 Светлогорска (занятия он посетить не успел). Кроме того, заболел ребенок в возрасте 1 года (контакт по семье).