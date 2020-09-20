В Калининграде на помойку выбросили десятки книг

Судя по фото, владельцы книг ничуть не стеснялись свидетелей действа. Фото: Facebook

В Московском районе Калининграде на помойку выбросили изрядное количество книг. Об этом сообщил один из пользователей интернета, выложив фото в социальной сети Facebook.

Как уточняет юзер, событие имело место на улице Мариупольской, возле магазина «Виктория». Судя по фото, счет вдруг ставшим кому-то ненужным «бумажным носителям информации» идет на десятки. В мусоре оказались произведения классиков, сборники сказок и прочие образчики хорошей литературы.