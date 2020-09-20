Под Калининградом «Мерседес» врезался в дом

Водитель иномарки не справился с управлением. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Около 8 часов вечера 19 сентября на шоссе Гурьевск - Каширское ехавший (точнее будет сказать, летевший, ибо скорость была явно много выше допустимой) в направлении города автомобиль марки «Мерседес» покинул пределы проезжей части и врезался в жилой дом справа по ходу движения.

Виновник аварии решил не дожидаться прибытия полицейских. Личность скрывшегося водилы устанавливают. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 35-летний пассажир «мерса». Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.