Под Калининградом «Ауди» сбила велосипедиста и свалилась в кювет

В 10 часу утра на автотрассе Чкаловск – Люблино – Взморье 33-летний водитель «Ауди» решил воспользоваться прямым участком дороги и обогнать попутный «Ниссан», который, по мнению доморощенного «шумахера» слишком медленно ехал. Увы, но выполнение априори рискованного маневра оставляло желать много лучшего: «аудюха» ушла в неконтролируемый занос и смела со своего пути 50-летнего велосипедиста, двигавшегося по правой обочине. После чего оказалась в кювете.

Пострадал в результате всей этой заварухи пресловутый велосипедист, который не был защищен практически ничем, кроме собственной надежды на удачу.