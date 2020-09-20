Под Калининградом женщина на «Ниссане» таранила придорожное дерево

Разминуться с деревом водительнице "Ниссана" не удалось. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Уж полночь близилась, когда 19 сентября в Гурьевском районе таранил придорожное дерево «Ниссан» с 26-летней автоледи за рулем.

Случилось это возле дома 23 по улице Железнодорожной в поселке Добрино. Предполагается, что водительница элементарно не справилась с управлением, выкатившись за пределы шоссе справа по ходу движения. Правда, самой девушке и ее трем пассажирам (44-х, 47-ми и 48-ми лет) от этого не легче – все они получили повреждения различной степени тяжести.