Калининградка серьезно пострадала в массовой драке

Участники потасовки пытались скрыться, но были задержаны. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Один из нарядов вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию от дежурного о том, что на Ленинском проспекте происходит массовая драка.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы успели увидеть, как пять человек отчаянно мутузят друг дружку. Но едва завидев служебный автомобиль, двое из участников потасовки предпочли оставить поле боя, попытались скрыться во дворе ближайшего дома.

- Однако данные граждане были задержаны и затем опознаны пострадавшими, - сообщили в Управлении Росгвардии по региону.

Тут же выяснилось, что драчуны не пожалели и казавшуюся в гуще событий 33-летнюю женщину, которой даже пришлось оказывать первую доврачебную помощь. Прибывшая «Скорая» увезла даму в больницу, а участников конфликта передали полицейским. Которые и займутся расследованием произошедшего.