Калининградцы поучаствовали в 30-километровом велопробеге

Как обычно в таких случаях, главное - не победа, а участие. Фото: Facebook

В воскресенье, 20 сентября в Советске состоялся традиционный велопробег. Организаторами массового мероприятия выступили Дирекция строящейся Балтийской АЭС, депутаты Калининградской областной Думы, политсовет Советского местного отделения партии «Единая Россия», администрация и депутаты Советска.

Как сообщает сайт tilzit.info, в этом году дистанция пробега была увеличена сразу вдвое - с 15 до 30 километров. Велосипедистам-любителям предложили прокатиться от Советска до Славска и обратно. До финиша успешно добрались все участники.