Число выявленных случаев коронавируса в Калининградской области перевалило за 4000

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За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 32 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев ковида в нашем регионе достигло, таким образом, отметки в 4007.

Всего в России за сутки выявили 6196 заболевших в 84 регионах. Из них 1589 случаев (25,6%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 109 595 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период пандемии в нашей стране от коронавируса скончались 19 489 человек.