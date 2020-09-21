Двое калининградцев ограбили магазин и отметили удачный налет в ближайшем дворе

В городе Светлый патруль вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного о том, что на улице Советской ограбили один из магазинов. В помещение торговой точки вошли двое неизвестных, внаглую забрали несколько бутылок алкоголя и кое-какие продукты, после чего скрылись.

Прочесывая окрестности магазина, росгвардейцы наткнулись на идиллическую картину: во дворе дома двое мужиков распивали украденное спиртное, закусывая украденными же продуктами. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Рогсвардии, подозреваемые были задержаны и переданы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.