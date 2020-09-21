Библиотеки, парикмахерская, АЗС: где и у кого выявили COVID-19 в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области выявили еще 32 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб, среди инфицированных два библиотекаря (из школы и института), бухгалтер школы, студент Балтийского информационного техникума (группа переведена на дистанционное обучение), педагог Прибалтийского судостроительного техникума (выявлен по контакту с ранее заболевшим студентом), оператор заправочной станции, парикмахер, три сотрудника правоохранительных органов, медицинский работник МВД МСЧ.

Также заразились восемь работающих и трое неработающих, семеро пенсионеров, продавец строительного магазина, менеджер и финансовый консультант банков;

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 21 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 201 126 человек, из них выявлено 4 007 случаев заражения (3 123 человека выздоровели), умерли 78, остаются под медицинским наблюдением 1 791 человек.